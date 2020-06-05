2020-06-05T09:07:51+03:00
Общество

Огромные очереди выстроились перед моргом в Санкт-Петербурге

Горожане ожидают часами на улице, чтобы получить справки о смерти родственников [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Большие очереди выстроились за справками в морг ПетербургаБольшие очереди выстроились за справками в морг ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Жители Санкт-Петербурга рассказали о том, что у морга на Екатерининском проспекте образовались большие очереди. Вечером в четверг, 4 июня 2020 года, в социальной сети появился пост, в котором горожане пожаловались, что часами стоят у здания в ожидании справок о смерти родственников.

- Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы действительно работают с огромной нагрузкой. Несколько больниц, в которых лечат больных с коронавирусом, закрыли точки работы судмедэкспертов. Все тела умерших на вскрытие привозят на Екатерининский, - говорится в публикации.

По словам очевидцев, сотрудники морга организовали очередь на улице, так как пропуск в здание ограничен из-за санитарных норм.

Сколько именно приходится ждать людям у стен морга, не известно. Как отметил один них, он пришел в морг к 11 утра, но через два часа его очередь так и не подошла.

Горожане жалуются, что часами ожидают на улице Фото: СОЦСЕТИ

Горожане жалуются, что часами ожидают на улицеФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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