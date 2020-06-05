Огромные очереди выстроились перед моргом в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга рассказали о том, что у морга на Екатерининском проспекте образовались большие очереди. Вечером в четверг, 4 июня 2020 года, в социальной сети появился пост, в котором горожане пожаловались, что часами стоят у здания в ожидании справок о смерти родственников.
- Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы действительно работают с огромной нагрузкой. Несколько больниц, в которых лечат больных с коронавирусом, закрыли точки работы судмедэкспертов. Все тела умерших на вскрытие привозят на Екатерининский, - говорится в публикации.
По словам очевидцев, сотрудники морга организовали очередь на улице, так как пропуск в здание ограничен из-за санитарных норм.
Сколько именно приходится ждать людям у стен морга, не известно. Как отметил один них, он пришел в морг к 11 утра, но через два часа его очередь так и не подошла.
Горожане жалуются, что часами ожидают на улицеФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU