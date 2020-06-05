2020-06-05T09:18:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 5 июня 2020 года: Почти 60 детей заразились за время эпидемии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 5 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще 25 человек заразились коронавирусом в Карелии на 5 июня 2020 годаЕще 25 человек заразились коронавирусом в Карелии на 5 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Продолжается борьба с коронавирусом в Карелии. Последние новости на 5 июня 2020 года - за все время пандемии из 573 случаев заражения уже 222 человека выздоровели. Из них за последние сутки 25 новых инфицированных и 6 выздоровевших.

- 25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии на пятницу: в Сегеже – 2 человека, в Олонецком районе – 5 человек (2 в поселке Ильинский и 3 в Олонце), в Муезерском районе – 6 человек (3 в селе Реболы и 3 в поселке Лендеры), в Костомукше – 1 человек, в Кеми - 1 человек, в Беломорске – 4 человека, в Петрозаводске – 6 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Выздоровели по одному в Сегеже и Беломорске, остальные в Петрозаводске.

Известно, что за все время эпидемии в Карелии заболели коронавирусом 59 детей, из них 24 уже выздоровели.

Доля свободных коек для лечения коронавируса в Карелии на сегодня составляет 43%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сразу 182 человека вылечились от коронавируса в Ленинградской области за сутки
Полиция расследует загадочное убийство психбольного петербуржца и его матери
Стало известно, кто стрелял в голову студенту на Невском проспекте
Экс-начальницу полиции посадили на 7,5 лет за взятку в Ленинградской области
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 5 июня 2020 года составило 52 человека
Нарколабораторию по производству мефедрона накрыли в Ленинградской области
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года составило 27 человек
Еще два человека умерли от коронавируса в Ленинградской области
«Показалось»: на здании Невского рынка появился необычный стрит-арт
Беременная с подельниками вломились в квартиру и ограбили жителя Приозерска
Число обследований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло до 22,3 тысяч человек за сутки
Мужчину на «Мерседесе» с 1,5 кг марихуаны задержали в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 5 июня 2020 года: Почти 60 детей заразились за время эпидемии
Огромные очереди выстроились перед моргом в Санкт-Петербурге
Военный снаряд нашла женщина на балконе съемной квартиры в Санкт-Петербурге
Мошенник протер тряпкой вентиляционное отверстие в квартире петербургской пенсионерки за 7 тысяч рублей
Сломанный светофор загорелся на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
Духота и дождь накроют Санкт-Петербург 5 июня
Самого наглого кота нашли в Санкт-Петербурге
Трое несовершеннолетних парней ограбили таксиста в Приморском районе
Петербуржцы установили антирекорд по количеству свадеб в мае
Прокуратура проверит тухлые консервы в пайках для детсадовцев из Кронштадта
Больница Святого Георгия ищет доноров плазмы для пациентов с коронавирусом
Разрушение культовых камней в Ленобласти стало уголовным делом
Контору, оформляющую «серые» медкнижки, накрыли в центре Санкт-Петербурга