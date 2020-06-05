Коронавирус в Карелии, последние новости на 5 июня 2020 года: Почти 60 детей заразились за время эпидемии

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:18:39+03:00

Еще 25 человек заразились коронавирусом в Карелии на 5 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 5 июня 2020 года

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Продолжается борьба с коронавирусом в Карелии. Последние новости на 5 июня 2020 года - за все время пандемии из 573 случаев заражения уже 222 человека выздоровели. Из них за последние сутки 25 новых инфицированных и 6 выздоровевших.

- 25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии на пятницу: в Сегеже – 2 человека, в Олонецком районе – 5 человек (2 в поселке Ильинский и 3 в Олонце), в Муезерском районе – 6 человек (3 в селе Реболы и 3 в поселке Лендеры), в Костомукше – 1 человек, в Кеми - 1 человек, в Беломорске – 4 человека, в Петрозаводске – 6 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Выздоровели по одному в Сегеже и Беломорске, остальные в Петрозаводске.

Известно, что за все время эпидемии в Карелии заболели коронавирусом 59 детей, из них 24 уже выздоровели.

Доля свободных коек для лечения коронавируса в Карелии на сегодня составляет 43%.

ИСТОЧНИК KP.RU