2020-06-05T09:46:00+03:00
Происшествия

Мужчину на «Мерседесе» с 1,5 кг марихуаны задержали в Санкт-Петербурге

Сам петербуржец ведет здоровый образ жизни и занимается спортом [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Наркосбытчика "из рук в руки" задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОНаркосбытчика "из рук в руки" задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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В Санкт-Петербурге полиция поймала мужчину, занимавшего продажей наркотиков «из рук в руки». Во вторник, 2 июня 2020 года, правоохранители задержали 37-летнего петербуржца у одного из домов по Советскому проспекту в автомобиле «Мерседес». При себе у него было 39 свертков с марихуаной.

- По версии полиции, задержанный сбывал на территории Петербурга наркотическое средство «марихуана», осуществляя это контактным способом «из рук в руки». Что примечательно, при этом сам задержанный вел здоровый образ жизни и занимался спортом, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Мужчина выращивал "товар" прямо на схемной квартире / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мужчина выращивал "товар" прямо на схемной квартире / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В свертках, спрятанных в машине, у мужчины было около килограмма марихуаны. В квартире, которую он снимал в доме 34 по Советскому проспекту, было еще около полкилограмма наркотиков, а также еще растущие кусты и пакеты для расфасовки.

Сейчас мужчина задержан, а полиция проверяет его контакты, чтобы найти другие возможные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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