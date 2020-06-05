2020-06-05T10:21:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число обследований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло до 22,3 тысяч человек за сутки

По официальным данным в городе уже заразились более 17 тысяч жителей
Лилия КОЗЛОВА
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Более 22 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за суткиБолее 22 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за суткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге увеличилось число обследований на коронавирус. По данным Смольного на пятницу, 5 июня 2020 года, за последние сутки в городе сдали анализы 22397 человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней. На 4 июня в Северной столице общее число зараженных с начала пандемии достигло 17444 человек.

- На данный момент на карантине, под медицинских наблюдением находится 4292 человека. Так, 232 из них содержатся в обсерваторе, на самоизоляции находятся 942 человека, а 3118 – изолированы после контакта с зараженными, - рассказали в администрации Петербурга.

На горячей линии Единой региональной информационного-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом стало больше обращений. За последние сутки по номеру 122 поступил 1051 запрос.

От петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 158 обращений на оказание помощи волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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