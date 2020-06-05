Беременная с подельниками вломились в квартиру и ограбили жителя Приозерска

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:31:54+03:00

Жителя Приозерска ограбила беременная девушка и пять ее приятелей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Шестеро незнакомцев избили хозяина и вынесли из дома все ценное

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Полицейские Приозерского района Ленобласти по горячим следам раскрыли разбойное нападение на квартиру жителя Приозерска. К мужчине домой вломились сразу шестеро незнакомцев, в том числе беременная девушка.

- Ночью 3 июня в полицию обратился мужчина 1996 года рождения, с сообщением о том, что около 2:00 неизвестные, отжав монтировкой входную дверь, проникли в квартиру, избив хозяина, совершили хищение 100 тысяч рублей, телевизора, игровой приставки «Xbox» и ноутбука , - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Добычей злоумышленников также стал и «Айфон» потерпевшего.

Сам хозяин, после оказания медпомощи и дачи показаний отправился домой, а полицейские взялись за поиски грабителей. И уже на следующий день все шестеро были задержаны. Ими оказались пять безработных мужчин в возрасте от 37 до 25 лет и «главная» разбойница – 23-летняя беременная девушка.

Представителей сильного пола задержали, а ее, в виду положения, оставили под подпиской о невыезде. По статье «Разбой» им все грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU