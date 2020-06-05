2020-06-05T10:39:32+03:00
Общество

«Показалось»: на здании Невского рынка появился необычный стрит-арт

Инсталляцию в стиле руфтоп создал петербургский художник Владимир Абих
Алина ЧЕМЕРИС
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Необычный стрит-арт лучше всего видно издалекаНеобычный стрит-арт лучше всего видно издалекаФото: СОЦСЕТИ
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Замысловатый стрит-арт на крыше рынка обнаружили жители Невского района. Если смотреть на него издалека, можно прочитать слово «Показалось». Однако сия инсталляция, как коммунизм, - отдаляется по мере приближения, и потому, если подойти к зданию на небольшое расстояние, слово исчезнет. А может и вправду – показалось?

Необычный стрит-арт – дело рук петербургского художника Владимира Абиха. Это первые его руфтоп, то есть работа, выполненная на крыше. Фотографии своего творения автор выложил на своей странице ВКонтакте. Снимки быстро разлетелись по соцсетям.

Если к надписи приблизиться, она исчезнет Фото: СОЦСЕТИ

Если к надписи приблизиться, она исчезнетФото: СОЦСЕТИ

Напомним, ранее в Петербурге появилось граффити с изображением Иосифа Бродского. Работа была выполнена в честь юбилея поэта. Однако долго этот стрит-арт не продержался – в тот же день его закрасили коммунальщики. Петербуржцы тогда разделились на два лагеря: одни сожалели о том, что граффити исчезло, другие говорили, что такому рисунку в Северной столице не место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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