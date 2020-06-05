Еще два человека умерли от коронавируса в Ленинградской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:48:16+03:00

Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Общероссийский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные на 5 июня 2020 года. Согласно им, увеличилось количество смертельных исходов в Ленинградской области. Здесь умерли еще двое больных с COVID-19.

- По состоянию на 10:35 5 июня 2020 года подтверждены в общем количестве 17 летальных исходов (+2 за сутки) от коронавируса, - сообщает Оперштаб.

Стоит отметить, что точные причины гибели пациентов с прижизненным диагнозом коронавирусная инфекция или подозрением на него, определяет комиссия, что занимает некоторое время. То есть смерть могла наступить раньше, но подтвердили причину только сейчас.

Кроме летальных исходов за минувшие сутки в Ленобласти выявили еще 52 новых случая заражения. Общее число больных с начала пандемии составило 3086 человек. 2011 из них вылечились.

За сутки из больниц выписали сразу 182 пациента, что в 3,5 раза больше числа новых заболевших.

В активном состоянии заболевания остаются 1058 жителей Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU