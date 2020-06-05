2020-06-05T10:48:16+03:00
Общество

Еще два человека умерли от коронавируса в Ленинградской области

Количество смертельных случаев на 5 июня достигло 17
Петр КИБЕР
Поделиться:
Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ленинградской области.Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ленинградской области.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Общероссийский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные на 5 июня 2020 года. Согласно им, увеличилось количество смертельных исходов в Ленинградской области. Здесь умерли еще двое больных с COVID-19.

- По состоянию на 10:35 5 июня 2020 года подтверждены в общем количестве 17 летальных исходов (+2 за сутки) от коронавируса, - сообщает Оперштаб.

Стоит отметить, что точные причины гибели пациентов с прижизненным диагнозом коронавирусная инфекция или подозрением на него, определяет комиссия, что занимает некоторое время. То есть смерть могла наступить раньше, но подтвердили причину только сейчас.

Кроме летальных исходов за минувшие сутки в Ленобласти выявили еще 52 новых случая заражения. Общее число больных с начала пандемии составило 3086 человек. 2011 из них вылечились.

За сутки из больниц выписали сразу 182 пациента, что в 3,5 раза больше числа новых заболевших.

В активном состоянии заболевания остаются 1058 жителей Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сразу 182 человека вылечились от коронавируса в Ленинградской области за сутки
Полиция расследует загадочное убийство психбольного петербуржца и его матери
Стало известно, кто стрелял в голову студенту на Невском проспекте
Экс-начальницу полиции посадили на 7,5 лет за взятку в Ленинградской области
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 5 июня 2020 года составило 52 человека
Нарколабораторию по производству мефедрона накрыли в Ленинградской области
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года составило 27 человек
Еще два человека умерли от коронавируса в Ленинградской области
«Показалось»: на здании Невского рынка появился необычный стрит-арт
Беременная с подельниками вломились в квартиру и ограбили жителя Приозерска
Число обследований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло до 22,3 тысяч человек за сутки
Мужчину на «Мерседесе» с 1,5 кг марихуаны задержали в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 5 июня 2020 года: Почти 60 детей заразились за время эпидемии
Огромные очереди выстроились перед моргом в Санкт-Петербурге
Военный снаряд нашла женщина на балконе съемной квартиры в Санкт-Петербурге
Мошенник протер тряпкой вентиляционное отверстие в квартире петербургской пенсионерки за 7 тысяч рублей
Сломанный светофор загорелся на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
Духота и дождь накроют Санкт-Петербург 5 июня
Самого наглого кота нашли в Санкт-Петербурге
Трое несовершеннолетних парней ограбили таксиста в Приморском районе
Петербуржцы установили антирекорд по количеству свадеб в мае
Прокуратура проверит тухлые консервы в пайках для детсадовцев из Кронштадта
Больница Святого Георгия ищет доноров плазмы для пациентов с коронавирусом
Разрушение культовых камней в Ленобласти стало уголовным делом
Контору, оформляющую «серые» медкнижки, накрыли в центре Санкт-Петербурга