5 Июнь 2020 2020-06-05T10:44:29+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года

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В новых данных о ситуации с коронавирусом в России зафиксировано еще 144 смертей за последние сутки. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года составило 27 человек. Так, постепенно количество летальных случаев подбирается к 300.

- За последние сутки еще 27 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге. Общее число летальных случаев с начала пандемии составляет 291, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Важно отметить, что увеличение числа смертей связано с тем, что комиссия по по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 изменила метод подсчета умерших. Все случаи смерти, связанные с COVID-19, МЗ РФ подразделяет на две группы: случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти и случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU