Нарколабораторию по производству мефедрона накрыли в Ленинградской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:48:55+03:00

Нарколабораторию накрыли в Ленинградской области / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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В Ленинградской области полиция накрыла лабораторию по производству мефедрона. В среду, 3 июня 2020 года, правоохранители задержали двух подозреваемых «химиков» - 23-летнего парня и 24-летнюю девушку. Жители деревни Донцо «варили» наркотики, а после продавали через интернет.

Лаборатория находилась в доме 23-летнего парня / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- По версии следствия, парень организовал подпольную лабораторию в своем доме. В компанию он себе позвал знакомую. Основную работу по производству он делал сам: закупал сырье, синтезировал наркотики, а также осуществлял сбыт через интернет-магазины на платформе «Hуdra» с использованием «тайников-закладок», - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска в доме полицейские нашли 111 граммов мефедрона, а также производное от наркотика в спичечной коробке. Там же была специальная посуда, защитные маски и химические реактивы. Кроме того, в доме нашли пистолет похожий на «Наган».

Помимо наркотиков, в доме нашли пистолет / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

По факту возбуждено уголовное дело. 4 июня парня и девушку взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU