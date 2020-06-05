5 Июнь 2020 2020-06-05T11:01:21+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 5 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 5 июня 2020 года составило 52 человека. Об этом стало известно после публикации утренней статистики федеральным Оперативным штабом по коронавирусу.

- По состоянию на 10:35 утра в Ленинградской области подтверждены еще 52 заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с диагнозом COVID-19 с начала пандемии составило 3086 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Из этого количества 2011 больных уже выздоровели, причем прибавка за минувшие сутки составила сразу 182 пациента. Это один из лучших результатов по России после Москвы, Подмосковья, Петербурга и Оренбургской области.

Таким образом, число новых заболевших в Ленобласти оказалось в 3,5 раза меньше количества вылечившихся.

К сожалению, увеличилось и число смертельных исходов. Скончались еще два человека, а всего умерших теперь 17.

В активной фазе болезни остаются 1058 жителей Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU