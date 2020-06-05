2020-06-05T11:03:41+03:00
Происшествия

Экс-начальницу полиции посадили на 7,5 лет за взятку в Ленинградской области

Ее сообщница получила штраф в 1,5 миллиона рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Двух полицейских осудили за взятки в ЛенобластиДвух полицейских осудили за взятки в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области двух бывших полицейских признали виновными в получении взятки. В пятницу, 5 июня 2020 года, Ломоносовский районный суд вынес приговор по шести эпизодам преступлений. В общей сложности сообщники «обогатились» на 400 тысяч рублей.

- Две сотрудницы полиции, одна из которых была заместителем начальника отдела МВД Ломоносовского района, а вторая ее подчиненная – работающая участковым, объединились в 2018 году. С июня по октябрь они получили взятки от нескольких бизнесменов, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

За 400 тысяч рублей бывшие стражи порядка пообещали индивидуальным предпринимателям закрыть глаза на различные нарушения и не привлекать их к административной ответственности.

В октябре 2018 года полицейских поймали и отправили под стражу. В итоге суд отправил экс-начальницу в тюрьму на 7,5 лет. Участковой назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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