Экс-начальницу полиции посадили на 7,5 лет за взятку в Ленинградской области
В Ленинградской области двух бывших полицейских признали виновными в получении взятки. В пятницу, 5 июня 2020 года, Ломоносовский районный суд вынес приговор по шести эпизодам преступлений. В общей сложности сообщники «обогатились» на 400 тысяч рублей.
- Две сотрудницы полиции, одна из которых была заместителем начальника отдела МВД Ломоносовского района, а вторая ее подчиненная – работающая участковым, объединились в 2018 году. С июня по октябрь они получили взятки от нескольких бизнесменов, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.
За 400 тысяч рублей бывшие стражи порядка пообещали индивидуальным предпринимателям закрыть глаза на различные нарушения и не привлекать их к административной ответственности.
В октябре 2018 года полицейских поймали и отправили под стражу. В итоге суд отправил экс-начальницу в тюрьму на 7,5 лет. Участковой назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU