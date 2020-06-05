2020-06-05T11:34:25+03:00
Происшествия

Полиция расследует загадочное убийство психбольного петербуржца и его матери

У женщины была сломана шея, следов насильственной смерти на ее сыне не обнаружено
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция расследует загадочные смерти петербуржца и его матери на Суздальском проспектеПолиция расследует загадочные смерти петербуржца и его матери на Суздальском проспектеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция расследует загадочное убийство, произошедшее на Суздальском проспекте 7 апреля 2020 года. В тот день прохожие увидели у дома труп мужчины, а в квартире на кровати лежала его мертвая мать. На первый взгляд следов насильственной смерти видно не было. Однако после множественных экспертиз, 4 июня 2020 года полиция возбудила дело об убийстве.

- Труп мужчины лежал лицом вниз у дома 63/3 по Суздальскому проспекту. Выяснилось, что это 32-летний петербуржец, который 4 апреля сбежал из психоневрологического института имени Бехтерева, где находился на лечении. В его кармане нашли ключи от квартиры, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В квартире, в комнате на кровати лежала мертвая мать мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Позже экспертиза обнаружила, что у женщины было сломано горло, от чего и наступила смерть.

После этого заключения правоохранители возбудили дело об убийстве и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сразу 182 человека вылечились от коронавируса в Ленинградской области за сутки
Полиция расследует загадочное убийство психбольного петербуржца и его матери
Стало известно, кто стрелял в голову студенту на Невском проспекте
Экс-начальницу полиции посадили на 7,5 лет за взятку в Ленинградской области
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 5 июня 2020 года составило 52 человека
Нарколабораторию по производству мефедрона накрыли в Ленинградской области
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года составило 27 человек
Еще два человека умерли от коронавируса в Ленинградской области
«Показалось»: на здании Невского рынка появился необычный стрит-арт
Беременная с подельниками вломились в квартиру и ограбили жителя Приозерска
Число обследований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло до 22,3 тысяч человек за сутки
Мужчину на «Мерседесе» с 1,5 кг марихуаны задержали в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 5 июня 2020 года: Почти 60 детей заразились за время эпидемии
Огромные очереди выстроились перед моргом в Санкт-Петербурге
Военный снаряд нашла женщина на балконе съемной квартиры в Санкт-Петербурге
Мошенник протер тряпкой вентиляционное отверстие в квартире петербургской пенсионерки за 7 тысяч рублей
Сломанный светофор загорелся на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
Духота и дождь накроют Санкт-Петербург 5 июня
Самого наглого кота нашли в Санкт-Петербурге
Трое несовершеннолетних парней ограбили таксиста в Приморском районе
Петербуржцы установили антирекорд по количеству свадеб в мае
Прокуратура проверит тухлые консервы в пайках для детсадовцев из Кронштадта
Больница Святого Георгия ищет доноров плазмы для пациентов с коронавирусом
Разрушение культовых камней в Ленобласти стало уголовным делом
Контору, оформляющую «серые» медкнижки, накрыли в центре Санкт-Петербурга