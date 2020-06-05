Полиция расследует загадочное убийство психбольного петербуржца и его матери

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:34:25+03:00

У женщины была сломана шея, следов насильственной смерти на ее сыне не обнаружено

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В Санкт-Петербурге полиция расследует загадочное убийство, произошедшее на Суздальском проспекте 7 апреля 2020 года. В тот день прохожие увидели у дома труп мужчины, а в квартире на кровати лежала его мертвая мать. На первый взгляд следов насильственной смерти видно не было. Однако после множественных экспертиз, 4 июня 2020 года полиция возбудила дело об убийстве.

- Труп мужчины лежал лицом вниз у дома 63/3 по Суздальскому проспекту. Выяснилось, что это 32-летний петербуржец, который 4 апреля сбежал из психоневрологического института имени Бехтерева, где находился на лечении. В его кармане нашли ключи от квартиры, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В квартире, в комнате на кровати лежала мертвая мать мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Позже экспертиза обнаружила, что у женщины было сломано горло, от чего и наступила смерть.

После этого заключения правоохранители возбудили дело об убийстве и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU