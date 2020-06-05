Сразу 182 человека вылечились от коронавируса в Ленинградской области за сутки

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:37:44+03:00

За сутки в Леноблсти выздоровели 182 пациента с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Это в 3,5 раза больше, чем новых заболевш

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Новая статистика, приведенная федеральным Оперативным штабом по мониторингу ситуации с коронавирусом, дает серьезный повод для оптимизма жителям Ленинградской области. Здесь за сутки вылечилось в 3,5 раза больше людей, чем тех, кто заболел.

- В Ленинградской области подтверждены еще 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 3086 человек, - сообщает Оперштаб.

Но важны другие цифры: из этого числа 2011 пациентов уже выздоровели, а прибавка за прошедшие сутки составила сразу 182 человека.

Причем такая тенденция прослеживается не первый день. Это означает, что эпидемия в регионе идет на спад. Пока праздновать победу над коронавирусом рано – подтверждены еще два смертельных случая (общее количество смертей достигло 17), однако повод для оптимизма есть.

Таким образом, число новых заболевших в Ленобласти оказалось в 3,5 раза меньше количества вылечившихся.

По состоянию на утро 5 июня активной фазе заболевания остаются 1058 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU