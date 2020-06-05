Комздрав раскрыл подробности о 27 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года
Комитет по здравоохранению рассказал подробности о смертях от коронавируса, зафиксированных в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года. Так, комиссия по по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 подтвердила еще 27 случаев.
- Среди них – 15 мужчин от 55 до 83 лет и 12 женщин от 39 до 83 лет. Первоначальной причиной смерти у всех признана новая коронавирусная инфекция COVID-19, - пояснили в комитете.
Умершие страдали рядом хронических заболеваний - диабетом, атеросклерозом, кардиосклерозом.
Сейчас количество смертей увеличивается из-за того, что комиссия рассматривает больше случаев. Так, вчера было рассмотрено 9 случаев смертей, по медсвидетельствам - 15.
Всего с начала эпидемии в Петербурге от коронавируса скончались 291 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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