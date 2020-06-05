Мужчину стрелявшего в голову студенту на Невском проспекте задержали
Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого мужчину, который выстрелил в голову студенту на Невском проспекте. В пятницу, 5 июня 2020 года, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 42-летнего Заура Каримова, который работает охранником.
Мужчину задержали в квартире его любовницы / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
- Задержан 42-летний Заур, работающий охранником в коммерческой фирме, который днем ранее на Невском проспекте тяжело ранил из травматического пистолета 24-летнего студента одного из петербургских ВУЗов, - сообщили в главном управлении по МВД Петербурга.
Мужчину нашли в квартире у сожительницы, расположенной в доме 28 по Загородному проспекту. На данный момент его передали в следственные органы.
Сейчас мужчина находится под стражей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Днем в четверг, 4 июня, охранник выстрелил в голову 24-летнему студенту у бизнесцентра на Невском проспекте. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за изготовления медицинских книжек.
ИСТОЧНИК KP.RU