Мужчину стрелявшего в голову студенту на Невском проспекте задержали

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:29:30+03:00

Стрелявшего в студента на Невском проспекте мужчину задержали / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемого поймали в квартире у сожительницы на Загородном проспекте

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Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого мужчину, который выстрелил в голову студенту на Невском проспекте. В пятницу, 5 июня 2020 года, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 42-летнего Заура Каримова, который работает охранником.

Мужчину задержали в квартире его любовницы / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Задержан 42-летний Заур, работающий охранником в коммерческой фирме, который днем ранее на Невском проспекте тяжело ранил из травматического пистолета 24-летнего студента одного из петербургских ВУЗов, - сообщили в главном управлении по МВД Петербурга.

Мужчину нашли в квартире у сожительницы, расположенной в доме 28 по Загородному проспекту. На данный момент его передали в следственные органы.

Сейчас мужчина находится под стражей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Днем в четверг, 4 июня, охранник выстрелил в голову 24-летнему студенту у бизнесцентра на Невском проспекте. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за изготовления медицинских книжек.

ИСТОЧНИК KP.RU