Суд избрал меру пресечения для хирурга, после «пластики» у которого умерла пациентка

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:28:35+03:00

Суд отправил под домашний арест хирурга, после операции у которого умерла пациентка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Василеостровский районный суд Петербурга определил меру пресечения хирургу, после пластической операции у которого умерла пациентка. Нюанс ситуации в том, что клиника, основателем которой является врач, не имела лицензии на проведение «пластики».

- Как полагает следствие, подозреваемый, являясь учредителем и хирургом частной клиники, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», 29.05.2020 незаконно и при отсутствии необходимого оснащения и условий, провел пластическую операцию, - сообщает Объединенная пресс- служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что подтяжку лица делала 62-летняя врач-педиатр, которая знала хирурга и доверяла ему. Однако на следующий день после «пластики» ей стало плохо, женщину госпитализировали в городскую больницу, но там, несмотря на все усилия медиков, 31 мая пациентка скончалась.

Хирурга обвинили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до шести лет тюрьмы. До суда он останется под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU