2020-06-05T12:45:36+03:00
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер после приезда «скорой» в Санкт-Петербурге

Следственный комитет начал проверку и выясняет причины смерти малыша
Лилия КОЗЛОВА
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Труп 3-месячного ребенка нашли в квартире в ПетербургеТруп 3-месячного ребенка нашли в квартире в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге проходит проверка в связи с обнаружением трупа младенца. Утром в четверг, 4 июня 2020 года, через 03 в полицию поступило сообщение о мертвом трехмесячном ребенке в одной из квартир дома 41 по Шлиссельбургскому шоссе. Правоохранители отправились на вызов.

- Тело малыша было без внешних признаков насильственной смерти. Выяснилось, что в 3 часа ночи ребенку стало плохо, родители вызвали бригаду «скорой», которая сделала малышу укол препарата, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако под утро его состояние ухудшилось и в 11 часов утра он скончался до приезда «скорой помощи».

Семья у мальчика полная – 25-летняя мать и 29-летний отец, оба не работают.

Сейчас следственный комитет начал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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