С 5 июня в Санкт-Петербурге вновь начнут работать 93 коммерческих маршрута. Список

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:50:48+03:00

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Петербургский Комитет по транспорту разрешил с 5 июня выйти на линию части маршруток, которые стояли без дела больше двух месяцев. Приказ со списком коммерческих маршрутов, которым вновь можно работать, подписал глава ведомства Кирилл Поляков.

- Внести изменение в распоряжение Комитета по транспорту от 29 мая 2020 года, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Этим распоряжением обеспечивались меры по противодействию распространению коронавируса. Одной из которых был почти полный запрет маршруток в Санкт-Петербурге. Теперь часть ограничений снимается.

Список маршруток, которым разрешено работать с 5 июня:

№№ К-9, К-101, К-127, К-132, К-14, К-166, К-175, К-177, К-178, К-179А, К-23, К-243, К-252А, К-258, К-262, К-28, К-298, К-306, К-325, К-342, К-350, К-365, К-379, К-40, К-400, К-417, К-436, К-449, К-51, К-65, К-71, К-79, К-91, К-91А, К-120, К-153, К-176, К-245, К-344, К-424, К-87, К-191, К-445А, К-445Б, К-33, К-62, К-97, К-253, К-254, К-269, К-29, К-291, К-292, К-293А, К-339, К-346, К-369, К-377, К-402, К-479, К-56, К-83, К-96, К-36, К-240А, К-240Б, К-30, К-690, К-157, К-6к, К-218, К-389, К-171А, К-171Б, К-49, К-226, К-28к, К-359А, К-359Б, К-43, К-1, К-213, К-234, К-3, К-300, К-35, К-420, К-115, К-212, К-52, К-242, К-60, К-89.

ИСТОЧНИК KP.RU