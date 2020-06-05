2020-06-05T14:47:28+03:00
Происшествия

В администрации Кировского района опровергли новость об обрушении части балкона на улице Корнеева в Санкт-Петербурге

Как оказалось, там проходили плановые работы [видео]
Степан СТЕПАНОВЛилия КОЗЛОВА
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Специалисты занимаются простукиванием балконов.Специалисты занимаются простукиванием балконов.
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Утром в пятницу, 5 июня 2020 года, на улице Корнеева, 6 в Санкт-Петербурге очевидцы заметили на пешеходной дорожке куски штукатурки. Один из местных жителей снял происходящее на видео и выложил ролик в соцсети, смело предположив, что стал свидетелем обрушения части балкона.

- На Корнеева балкон на доме номер 6 немного не выдержал нагрузки, - прокомментировал он.

Но оказалось, что информация, которую озвучил горожанин, не соответствует действительности. Как сообщили "КП" - Петербург" в пресс-службе администрации Кировского района, в это время на Корнеева проходили плановые работы по проверке целостности и надежности всех балконов в доме №6.

Небольшую часть штукатурки, которую сбили с балкона альпинисты, уберут сразу после окончания работ.

Небольшую часть штукатурки, которую сбили с балкона альпинисты, уберут сразу после окончания работ.

- После ситуации на Кирочной улице, 20, где 26 мая с фасада дома обрушились четыре балкона, мы организовали масштабную работу в районе, - отметила пресс-секретарь Администрации Кировского района Ольга Шибанова. - Специалисты делают простукивание, чтобы оценить реальное состояние балконов в жилых домах и предотвратить подобные ЧП.

Штукатурку с пешеходной дорожки у дома №6 уберут сразу же, как альпинисты закончат свою работу.

Балкон обрушился на жилом доме в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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