Новая синяя разметка для зоны платной парковки появится в Санкт-Петербурге

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:40:38+03:00

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На петербургских дорогах появится новый вид разметки – синего цвета. Ей будут обозначать зону платной парковки. Это сделано для удобства автомобилистов, в том числе иногородних, которым не всегда ясно, можно ли оставить машину бесплатно, или только за деньги.

- Теперь водителям станет легче определить границы платной парковки и сориентироваться на дороге. Первые работы по нанесению такой разметки проведут в августе этого года, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Кроме этого, на дорогах сделают и еще одну новую разметку – для обозначения трамвайных остановок, расположенных на одном уровне с проезжей частью. Чтобы постараться уберечь пассажиров при выходе из вагона, желтую зигзагообразную полосу нанесут поперек улицы.

Третьим пунктом обновления разметки станут знаки «Осторожно дети», дублирующие дорожные знаки у школ, детсадов и так далее.

Работы по нанесению разметки уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU