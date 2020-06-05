2020-06-05T13:50:39+03:00
Происшествия

Зверски порезал и избил: Мужчина жестко изнасиловал жительницу Санкт-Петербурга

После нападения у женщины осталось много синяков и ран
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина жестко изнасиловал жительницу Санкт-ПетербургаМужчина жестко изнасиловал жительницу Санкт-ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница поселка Шушары в Санкт-Петербурге обвинила своего знакомого в зверском изнасиловании. В четверг, 4 июня 2020 года, 43-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что над ней надругался приятель, который пригласил ее в госте, где и напал. Правоохранители начали проверку.

- По словам женщины, ночью 3 июня она была в гостях у 31-летнего знакомого в доме 246 по Московскому шоссе, где они вместе выпивали. Однако дружеская встреча приняла агрессивную сторону, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина напал на свою гостью, жестоко избил ее и изнасиловал. После женщина смогла уйти.

Пострадавшую осмотрели врачи. У нее обнаружили котоло-резаные раны на обеих руках, ушибы на голове, шее и руках. В удовлетворительном состоянии ее отпустили лечиться домой.

Утром 4 июня подозреваемого задержали дома. Там же правоохранители извлекли на изучение презервативы и пледы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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