Зверски порезал и избил: Мужчина жестко изнасиловал жительницу Санкт-Петербурга

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:50:39+03:00

После нападения у женщины осталось много синяков и ран

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Жительница поселка Шушары в Санкт-Петербурге обвинила своего знакомого в зверском изнасиловании. В четверг, 4 июня 2020 года, 43-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что над ней надругался приятель, который пригласил ее в госте, где и напал. Правоохранители начали проверку.

- По словам женщины, ночью 3 июня она была в гостях у 31-летнего знакомого в доме 246 по Московскому шоссе, где они вместе выпивали. Однако дружеская встреча приняла агрессивную сторону, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина напал на свою гостью, жестоко избил ее и изнасиловал. После женщина смогла уйти.

Пострадавшую осмотрели врачи. У нее обнаружили котоло-резаные раны на обеих руках, ушибы на голове, шее и руках. В удовлетворительном состоянии ее отпустили лечиться домой.

Утром 4 июня подозреваемого задержали дома. Там же правоохранители извлекли на изучение презервативы и пледы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU