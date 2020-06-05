2020-06-05T14:00:47+03:00
Общество

Санкт-Петербург будет экономить на художественной подстветке

Из-за сокращения городского бюджета часть красоты придется убрать
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга сэкономят на художественной подстветке.Власти Петербурга сэкономят на художественной подстветке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургу придется экономить на красоте. Из-за сокращения городского бюджета на 111 миллиардов рублей, тратиться на художественную подстветку зданий и конструкций посчитали нецелесообразным.

- Художественная подсветка, действительно, выключается в 23:00, тогда как обычно выключалась – в 4 утра. Это решение было принято для оптимизации расходов бюджета. Отключение ночной подсветки позволит сэкономить за лето 13,6 миллионов рублей, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по энергетике.

Ночной «красоты» лишились примерно 500 объектов: фасады зданий, памятники, мосты и городская телебашня.

Подсвеченными остались мемориальные доски, которые запитаны на уличное освещение – режим работы фонарей не изменился, а также значимые объекты. Например, надпись «Город-герой Ленинград» на площади Восстания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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