Разложившийся труп с привязанным грузом выловили из реки в Ленинградской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:32:02+03:00

На плече мужчины была перекинута веревка с канистрой с машинным маслом

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В Ленинградской области полиция пытается установить личность утопленника, найденного в реке Луга. В среду вечером, 3 июня 2020 года, в дежурную часть МВД Лужского района поступило сообщение о трупе, плывущем по воде. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Тело утопленника находилось в реке между деревнями Муравейно и Вяз. Чтобы достать труп, полицейским пришлось вызвать водолазов, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

«Ныряльщики» вытащили на берег тело мужчины с сильными гнилостными изменениями. На вид ему 35-40 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы. Одет в джинсы, серый свитер, рабочую куртку темно-синего цвета со светоотражающими элементами, ботинки черного цвета и черную вязанную шапку.

На левом плече его была перекинула веревка, к которой привязана пятилитровая пластиковая канистра, на две трети заполненная машинным маслом. Причины смерти устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU