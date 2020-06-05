2020-06-05T14:32:02+03:00
Происшествия

Разложившийся труп с привязанным грузом выловили из реки в Ленинградской области

На плече мужчины была перекинута веревка с канистрой с машинным маслом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Утопленника выловили из реки Луга в ЛенобластиУтопленника выловили из реки Луга в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Ленинградской области полиция пытается установить личность утопленника, найденного в реке Луга. В среду вечером, 3 июня 2020 года, в дежурную часть МВД Лужского района поступило сообщение о трупе, плывущем по воде. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Тело утопленника находилось в реке между деревнями Муравейно и Вяз. Чтобы достать труп, полицейским пришлось вызвать водолазов, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

«Ныряльщики» вытащили на берег тело мужчины с сильными гнилостными изменениями. На вид ему 35-40 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, короткие темные волосы. Одет в джинсы, серый свитер, рабочую куртку темно-синего цвета со светоотражающими элементами, ботинки черного цвета и черную вязанную шапку.

На левом плече его была перекинула веревка, к которой привязана пятилитровая пластиковая канистра, на две трети заполненная машинным маслом. Причины смерти устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти расширили список бизнеса, пострадавшего от коронавируса
Регистрируют единичные случаи: Выборгский район Ленобласти перешел из "красной зоны" ограничений в "желтую"
В Финский залив выпустили спасенных тюленят
Медицинские осмотры солдат-контрактников и будущих школьников разрешены в Ленобласти с 5 июня 2020 года
Археологи определят местонахождение фундамента часовни на Митрофаниевском кладбище
Разложившийся труп с привязанным грузом выловили из реки в Ленинградской области
Православные храмы открылись в Санкт-Петербурге 5 июня 2020 года после карантина
Две девушки упали в Неву с Володарского моста
Санкт-Петербург будет экономить на художественной подстветке
Зверски порезал и избил: Мужчина жестко изнасиловал жительницу Санкт-Петербурга
Новая синяя разметка для зоны платной парковки появится в Санкт-Петербурге
В администрации Кировского района опровергли новость об обрушении части балкона на улице Корнеева в Санкт-Петербурге
С 5 июня в Санкт-Петербурге вновь начнут работать 93 коммерческих маршрута. Список
Трехмесячный ребенок умер после приезда «скорой» в Санкт-Петербурге
Суд избрал меру пресечения для хирурга, после «пластики» у которого умерла пациентка
Мужчину стрелявшего в голову студенту на Невском проспекте задержали
Названа новая дата введения транспортной реформы в Санкт-Петербурге
Комздрав раскрыл подробности о 27 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года
Сразу 182 человека вылечились от коронавируса в Ленинградской области за сутки
Полиция расследует загадочное убийство психбольного петербуржца и его матери
Стало известно, кто стрелял в голову студенту на Невском проспекте
Экс-начальницу полиции посадили на 7,5 лет за взятку в Ленинградской области
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 5 июня 2020 года составило 52 человека