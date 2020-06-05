2020-06-05T14:47:14+03:00
Общество

Археологи определят местонахождение фундамента часовни на Митрофаниевском кладбище

В Санкт-Петербурге ведутся работы на бывшем погосте по восстановлению исторической планировки
Лилия КОЗЛОВА
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Археологи определят точное местоположение фундаментов часовни блаженного странника Александра Крайнева на Митрофаниевском кладбище / Фото: КГИОПАрхеологи определят точное местоположение фундаментов часовни блаженного странника Александра Крайнева на Митрофаниевском кладбище / Фото: КГИОП
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На Митрофаниевском кладбище в Санкт-Петербурге идет восстановление характера исторической планировки. В пятницу, 5 июня 2020 года, КГИОП сообщил, что археологи займутся определением точного местоположения фундаментов утраченной часовни блаженного странника Александра Крайнева.

- В апреле этого года в КГИОП стали поступать обращения граждан, обеспокоенных тем, что на участке, прилегающем к памятному месту «Часовня блаженного странника А. Крайнева», начались земляные работы и с помощью тяжелой техники вынимается верхний слой грунта. Чтобы избежать случайных повреждений исторического культурного слоя, КГИОП направил обращение в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости принятия мер по приостановке работ, - рассказали в комитете.

Начиная с 1960-1970-х годов территория исторического некрополя была раздроблена на несколько десятков участков, переданных во временное пользование различным организациям. На данный момент более 60-ти участков используются как склады, ангары, гаражи и автосервисы.

Сейчас на территории бывшего погоста ведутся работы по его восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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