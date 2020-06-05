Медицинские осмотры солдат-контрактников и будущих школьников разрешены в Ленобласти с 5 июня 2020 года

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:11:15+03:00

Новые поправки в постановление также разрешают торговать косметикой и парфюмерией в "красной" зоне

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Поправки в постановление "О мерах по предотвращению коронавирусной инфекции" подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Они вступают в силу с 5 июня 2020 года.

Основная поправка касается медосмотров для солдат-контрактников и детей, которые осенью пойдут в садики и в вузы. Они разрешены во всех трех зонах Ленобласти - "красной", "желтой" и "зеленой". С сегодняшнего дня родители могут спокойно оформлять детям медицинские карты, которые нужны для зачисления в учебные заведения.

Еще одна поправка касается "красной" зоны. Теперь в отдельно стоящих магазинах и торговых центрах площадью менее 36 тысяч квадратных метров разрешено продавать косметику и парфюмерию.

Напомним, с середины мая область взяла курс на смягчение карантинных ограничений. Они пересматриваются глобально раз в две недели, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU