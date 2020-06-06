Названы новые победители гранта от онколога Андрея Павленко, умершего от рака

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:48:05+03:00

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Дело петербургского онколога Андрея Павленко, смерть от рака которого поразила всю Россию, живет и процветает. В мае грант имени талантливого врача выдали двум добровольцам. Образовательный подкаст «Волосы отрастут!» получил почти 100 тысяч рублей на то, чтобы развеять мифы и стереотипы, касающиеся онкобольных. Все ради просвещения, поддержки и, отчасти, развлечения слушателей, так или иначе столкнувшихся с тяжелым заболеванием.

Вторым победителем гранта признали проект «Время жить», получивший около 30 тысяч рублей. В нем известный фотограф Дарья Асланян расскажет фотоисторию Ирины, матери двух сыновей, у которой обнаружили рак легких четвертой стадии. Женщина успела принять свой диагноз и намерена прожить, как она думает, свой последний год с любимыми родными. Также Ирина надеется, что успеет осуществить некоторые заветные мечты.

- Мой проект не о борьбе. Он о мечтах и умении жить. В конце июня Ира хочет поехать в Крым увидеть лавандовые поля и море. Она думает, что там она встретит свой последний день рождения. Ира написала письмо губернатору Ставропольского края и получила разрешение на въезд. Я тоже отправила запрос. Снимать ее, конечно, планирую с соблюдением социальной дистанции и других мер предосторожности, - рассказывает создатель фотопроекта.

Ранее «Комсомолка» взяла откровенное интервью у жены онколога Андрея Павленко. Анна Гегечкори призналась, что спустя почти полгода переживать смерть супруга-героя стало только тяжелее.

ИСТОЧНИК KP.RU