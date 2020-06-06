Ловелас «развел» петербурженку на полмиллиона, представившись русским Джеймсом Бондом

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:43:24+03:00

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В Санкт-Петербурге посадили в СИЗО бывалого ловеласа, который «развел» 35-летнюю женщину на 500 тысяч рублей, представившись крутым сотрудником ФСБ. Пара вступила в отношения, повстречавшись в ночном клубе 6 марта. Дама тут же оказалась под чарами 23-летнего парня, поддавшись его харизме, словам про красивую жизнь и фотографиям красивой машины. Вот только все это оказалось ложью, направленной на хищение кругленькой суммы.

В один момент карета превратилась в тыкву – парень убедил свою половинку в том, что случайно перевел ей на банковскую карту 600 тысяч рублей после продажи автомобиля. Женщина без проблем согласилась вернуть ему всю сумму. Сама того не зная, она отдала «агенту 007» все свои сбережения, предназначавшиеся для покупки квартиры.

- После 23 марта мужчина перестал отвечать на звонки и смс. Позже потерпевшая проверила счет и узнала, что никаких денег ей от него не приходило. Дело дошло до суда. Молодой человек свою вину признал. Ранее его судили за аналогичные преступления, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ловелас просидит в СИЗО минимум до 4 августа 2020 года. По статье за мошенничество в крупном размере ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU