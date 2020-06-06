2020-06-06T23:06:04+03:00
Дом. Семья

Самого наглого кота из Санкт-Петербурга приютили и окружили заботой

Петербурженка закончила «войну» с пушистым нахалом, который терроризировал ее капот пару месяцев [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербурженка приютила кота-наглеца, который терроризировал ее на протяжении двух месяцев. Фото: vk.com/spb_todayПетербурженка приютила кота-наглеца, который терроризировал ее на протяжении двух месяцев. Фото: vk.com/spb_today
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Петербурженка Екатерина пошла на мировую с чересчур наглым котом, который терроризировал капот ее машины на протяжении двух месяцев. В Сети появилось продолжение истории. Женщина поделилась с горожанами новым видео, в котором «рыжий нахал» уже мирно сидит на руках ее дочери.

- Я заметила его еще полгода назад, когда он бедным одиноким подростком еще был, бегавшим от взрослых котов. Потихоньку все начали его подкармливать. Но почему-то он увязался именно за мной. Последние два месяца каждый божий день в любое время он ждал меня на капоте, - рассказала Екатерина «Комсомолке».

Кота назвали Рыжий друг. На кличку он откликается исправно и выглядит счастливым в новой семье.

- Думали, что сбежит рано или поздно. Ничего подобного – дочка меня проводила до машины вместе с ним, но он на капот не полез. В итоге вернулся в дом и лег спокойно спать. Чего и говорить – он меня обаял, взял штурмом! – добавила Екатерина.

Петербурженка приютила самого наглого кота, с которым "воевала" пару месяцев.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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