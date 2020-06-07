Погода в Петербурге в воскресенье, 7 июня: небольшие дожди и рекордное тепло

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:38:12+03:00

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Летняя погода придет в Петербург в воскресенье, 7 июня: воздух прогреется до 22-24 градусов.

– Температурный фон подрастет до рекордных для этого лета показателей, – объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Ожидается спокойная погода с переменной облачностью, во второй половине дня местами пройдут небольшие и кратковременные дожди. Основную роль в формировании метеорологических условий будет играть гребень антициклона.

Воскресные тепло и сырость охватят город вкупе с духотой, и это понятно, ведь скорость ветра не превысит девяти, а где-то и четырех метров в секунду.

В Ленобласти сегодня местами чуть прохладнее: максимум столбик термометра, как и в Петербурге, поднимется до 24 градусов, но в прибрежных районах обещают плюс 19.

Атмосферное давление будет меняться незначительно и останется в пределах нормы – на уровне 760 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU