Число заболевших коронавирусом в Карелии на 7 июня 2020 года выросло на 19 человек
О количестве новых случаев коронавируса сообщают в Карелии: на 7 июня 2020 года в республике выявили инфекцию еще у 19 жителей. Итого общее число заболевших в регионе достигло 633 человека.
– Петрозаводск – восемь человек, Лоухский район (поселок Чупа) – один человек, Беломорск – два человека, Сортавала – два человека, Муезерский район (поселок Лендеры) – два человека, Суоярви – два человека, Олонецкий район (село Видлица) – один человек, Сегежский район (поселок Надвоицы) – один человек, – перечисляют в оперативном штабе Карелии.
Выздоровели за сутки еще 11 человек: пятерых выписали в Петрозаводске, трех – в Суоярвском районе, двух – в Пряжинском, одного – в Лахденпохском. Общее число выздоровевших составляет сейчас 244 человека.
Новых смертельных случаев за сутки не выявили: от коронавируса в Карелии по-прежнему погибло три человека.
На данный момент на самокарантине находятся 3 896 человек (минус 116 за сутки),в местах обсервации – 195 человек (минус 40 за сутки).
ИСТОЧНИК KP.RU