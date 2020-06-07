За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 850 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:18:14+03:00

226 находятся в данный момент в обсерваторе, 846 – на самоизоляции, 3 297 – контактные Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

18 850 человек обследовали за минувшие сутки на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб Санкт-Петербурга.

– Под медицинским наблюдением находятся 4 369 человек, – добавляют в штабе. – Из них 226 находятся в данный момент в обсерваторе, 846 – на самоизоляции, 3 297 – контактные.

На номер «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, за сутки поступило 653 вызова. Еще 364 обращения зарегистрировали за сутки в службе «112», из них 73 человека сообщили о недавнем прибытии в Россию из-за границы, 135 вызовов пришлось перенаправить в «скорую», 84 звонящих связали с полицией.

На волонтерскую горячую линию 8 (800) 200-34-11 поступило 68 обращений. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 4 398 волонтеров, из которых аккредитовали 3 048 человек. Добровольцы уже пожилым и другим жителям Петербурга, которым понадобилась какая-либо поддержка из-за введенного режима самоизоляции, 19 270 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU