В карнизе церкви святой Екатерины нашли старинные документы
Удивительную находку в церкви святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского сделали в минувшую пятницу, 5 июня. В карнизе бокового фасада, под стропилами на стыке стены и кровли, нашли старую папку.
– Предварительный осмотр показал, что это книга расходов на Катариненшуле с 1804 по 1809 годы, – рассказывают в церкви.
Почему папка оказалась внутри стены? И кто ее там спрятал? В те годы директором школы был пастор Буссе. Ситуация была непростая, ведь школа, будучи под надзором лютеранской церкви, всецело зависела от директора училищ Санкт-Петербургской губернии.
В карнизе бокового фасада, под стропилами на стыке стены и кровли, нашли старую папку. Фото: Церковь Святой Екатерины
Если в 1804-ом в школе работали четыре класса для мальчиков и три – для девочек, в которых учились 175 ребят и трудились 16 педагогов, то в 1809-ом из-за финансовых трудностей отделение для девочек пришлось закрыть, а здание школы передать в счет уплаты долгов. В феврале 1810-го община закрыла школу полностью.
– Возможно, именно пастор спрятал книгу под крышей, – подозревают в храме. – Суммы там крупные, и пока не ясно, что произошло.
Помочь разобраться в старинном документе и в его истории приглашают специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU