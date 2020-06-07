2020-06-07T11:13:14+03:00
Звезды

В карнизе церкви святой Екатерины нашли старинные документы

В папке была спрятана школьная книга расходов начала XIX века
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Помочь разобраться в старинном документе и в его истории приглашают специалистов. Фото: Церковь Святой ЕкатериныПомочь разобраться в старинном документе и в его истории приглашают специалистов. Фото: Церковь Святой Екатерины
Изменить размер текста:

Удивительную находку в церкви святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского сделали в минувшую пятницу, 5 июня. В карнизе бокового фасада, под стропилами на стыке стены и кровли, нашли старую папку.

– Предварительный осмотр показал, что это книга расходов на Катариненшуле с 1804 по 1809 годы, – рассказывают в церкви.

Почему папка оказалась внутри стены? И кто ее там спрятал? В те годы директором школы был пастор Буссе. Ситуация была непростая, ведь школа, будучи под надзором лютеранской церкви, всецело зависела от директора училищ Санкт-Петербургской губернии.

В карнизе бокового фасада, под стропилами на стыке стены и кровли, нашли старую папку. Фото: Церковь Святой Екатерины

В карнизе бокового фасада, под стропилами на стыке стены и кровли, нашли старую папку. Фото: Церковь Святой Екатерины

Если в 1804-ом в школе работали четыре класса для мальчиков и три – для девочек, в которых учились 175 ребят и трудились 16 педагогов, то в 1809-ом из-за финансовых трудностей отделение для девочек пришлось закрыть, а здание школы передать в счет уплаты долгов. В феврале 1810-го община закрыла школу полностью.

– Возможно, именно пастор спрятал книгу под крышей, – подозревают в храме. – Суммы там крупные, и пока не ясно, что произошло.

Помочь разобраться в старинном документе и в его истории приглашают специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самому молодому петербуржцу, погибшему от коронавируса за сутки, было 29 лет
«Продавец респираторов» отобрал у покупателя полмиллиона рублей
На Васильевском острове – блэкаут из-за пожара на подстанции
Самолет из Узбекистана вернет домой 33 петербуржца
Нелегалка разыграла похищение, чтобы выманить деньги у любимого
В карнизе церкви святой Екатерины нашли старинные документы
За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 850 человек
Число заболевших коронавирусом в Карелии на 7 июня 2020 года выросло на 19 человек
Погода в Петербурге в воскресенье, 7 июня: небольшие дожди и рекордное тепло
Самого наглого кота из Санкт-Петербурга приютили и окружили заботой
Ловелас «развел» петербурженку на полмиллиона, представившись русским Джеймсом Бондом
Названы новые победители гранта от онколога Андрея Павленко, умершего от рака
Голливуд отдыхает: «Ауди» прокатилась на боку около сотни метров на Московском проспекте
Петербургский студент напишет музыку к американскому сериалу на Netflix
Смольный выделил 64 млн рублей на покупку техники для МЧС
Радужные пятна окутали устье реки Смоленки
Сбежал, чтобы поставить свечку за здоровье: Мужчину, выстрелившего в лицо студенту СПбГУ, посадили в СИЗО
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: людей гораздо меньше, чем в будни
Рекордно длинная пробка на КАД образовалась в субботу 6 июня
Милота дня: Нерпенок, спасенный из Ладоги, сосет лапку, скучая по матери