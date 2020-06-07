В карнизе церкви святой Екатерины нашли старинные документы

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:13:14+03:00

Помочь разобраться в старинном документе и в его истории приглашают специалистов. Фото: Церковь Святой Екатерины

В папке была спрятана школьная книга расходов начала XIX века

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Удивительную находку в церкви святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского сделали в минувшую пятницу, 5 июня. В карнизе бокового фасада, под стропилами на стыке стены и кровли, нашли старую папку.

– Предварительный осмотр показал, что это книга расходов на Катариненшуле с 1804 по 1809 годы, – рассказывают в церкви.

Почему папка оказалась внутри стены? И кто ее там спрятал? В те годы директором школы был пастор Буссе. Ситуация была непростая, ведь школа, будучи под надзором лютеранской церкви, всецело зависела от директора училищ Санкт-Петербургской губернии.

В карнизе бокового фасада, под стропилами на стыке стены и кровли, нашли старую папку. Фото: Церковь Святой Екатерины

Если в 1804-ом в школе работали четыре класса для мальчиков и три – для девочек, в которых учились 175 ребят и трудились 16 педагогов, то в 1809-ом из-за финансовых трудностей отделение для девочек пришлось закрыть, а здание школы передать в счет уплаты долгов. В феврале 1810-го община закрыла школу полностью.

– Возможно, именно пастор спрятал книгу под крышей, – подозревают в храме. – Суммы там крупные, и пока не ясно, что произошло.

Помочь разобраться в старинном документе и в его истории приглашают специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU