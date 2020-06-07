2020-06-07T12:01:35+03:00
Происшествия

Нелегалка разыграла похищение, чтобы выманить деньги у любимого

Двое незнакомцев «украли» возлюбленных и стали требовать выкуп
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Мужчине удалось избежать трат на лживую подругу: он вырвался из автомобиля и уехал на таксиМужчине удалось избежать трат на лживую подругу: он вырвался из автомобиля и уехал на таксиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Неделю назад к 24-летнему предпринимателю и его девушке-ровеснице в автомобиль «Лада Гранта» неожиданно сели двое. Незнакомцы приказали ехать в Тярлево.

– Доехав до одного из домов по Фильтровскому шоссе, незнакомцы избили мужчину, высадили его и скрылись на автомобиле, в котором осталась его подруга, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Позже выяснилось, что женщина с двумя мужчинами разыграли ее похищение, чтобы выманить деньги у ее сожителя.

Автомобиль, на котором двое нелегалов из Средней Азии «похитили» молодую землячку-нелегалку, нашли в тот же день во дворах Пушкина. Но девушка пропала бесследно.

Вчера, 6 июня, и подставных похитителей, и саму «жертву» задержали.

– Гражданка познакомилась с двумя мужчинами, и они решили выманить деньги у ее знакомого, – поясняют в главке. – Придумали данную схему. Злоумышленники требовали деньги, но получить их им не удалось: мужчине удалось вырваться из автомобиля и уехать на такси.

На троицу авантюристов завели уголовное дело по факту угона без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самому молодому петербуржцу, погибшему от коронавируса за сутки, было 29 лет
«Продавец респираторов» отобрал у покупателя полмиллиона рублей
На Васильевском острове – блэкаут из-за пожара на подстанции
Самолет из Узбекистана вернет домой 33 петербуржца
Нелегалка разыграла похищение, чтобы выманить деньги у любимого
В карнизе церкви святой Екатерины нашли старинные документы
За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 850 человек
Число заболевших коронавирусом в Карелии на 7 июня 2020 года выросло на 19 человек
Погода в Петербурге в воскресенье, 7 июня: небольшие дожди и рекордное тепло
Самого наглого кота из Санкт-Петербурга приютили и окружили заботой
Ловелас «развел» петербурженку на полмиллиона, представившись русским Джеймсом Бондом
Названы новые победители гранта от онколога Андрея Павленко, умершего от рака
Голливуд отдыхает: «Ауди» прокатилась на боку около сотни метров на Московском проспекте
Петербургский студент напишет музыку к американскому сериалу на Netflix
Смольный выделил 64 млн рублей на покупку техники для МЧС
Радужные пятна окутали устье реки Смоленки
Сбежал, чтобы поставить свечку за здоровье: Мужчину, выстрелившего в лицо студенту СПбГУ, посадили в СИЗО
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: людей гораздо меньше, чем в будни
Рекордно длинная пробка на КАД образовалась в субботу 6 июня
Милота дня: Нерпенок, спасенный из Ладоги, сосет лапку, скучая по матери