Нелегалка разыграла похищение, чтобы выманить деньги у любимого

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:01:35+03:00

Мужчине удалось избежать трат на лживую подругу: он вырвался из автомобиля и уехал на такси Фото: Олег ЗОЛОТО

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Неделю назад к 24-летнему предпринимателю и его девушке-ровеснице в автомобиль «Лада Гранта» неожиданно сели двое. Незнакомцы приказали ехать в Тярлево.

– Доехав до одного из домов по Фильтровскому шоссе, незнакомцы избили мужчину, высадили его и скрылись на автомобиле, в котором осталась его подруга, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Позже выяснилось, что женщина с двумя мужчинами разыграли ее похищение, чтобы выманить деньги у ее сожителя.

Автомобиль, на котором двое нелегалов из Средней Азии «похитили» молодую землячку-нелегалку, нашли в тот же день во дворах Пушкина. Но девушка пропала бесследно.

Вчера, 6 июня, и подставных похитителей, и саму «жертву» задержали.

– Гражданка познакомилась с двумя мужчинами, и они решили выманить деньги у ее знакомого, – поясняют в главке. – Придумали данную схему. Злоумышленники требовали деньги, но получить их им не удалось: мужчине удалось вырваться из автомобиля и уехать на такси.

На троицу авантюристов завели уголовное дело по факту угона без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU