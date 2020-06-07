Самолет из Узбекистана вернет домой 33 петербуржца

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:27:25+03:00

С начала апреля спецрейсами в Петербург вернулось уже около 3 000 петербуржцев Фото: Олег ЗОЛОТО

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Очередной авиарейс с петербуржцами, застрявшими за границей из-за коронавирусной пандемии и закрытия границ, ждут в аэропорту Пулково сегодня, 7 июня, в 13 часов. На борту будут находиться 33 петербуржца и жителя Ленобласти, которые, наконец, смогут вернуться домой из Узбекистана.

– 33 человека получили возможность вернуться домой из заграничной поездки благодаря усилиям Министерства иностранных дел, Министерства коммуникаций и связи и других ведомств, – сообщают в Администрации Санкт-Петербурга. – По прилете пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут обязательное тестирование на Covid-19, осмотрят на симптомы заболевания и выдадут предписание на 14 дней самоизоляции.

После осмотра и анализов представители правительств Петербурга и Ленобласти развезут пассажиров, вернувшихся из Ташкента, по домам либо отправят в обсерватор. Под это выделено несколько специальных автобусов. Сопровождать автобусы будет ГИБДД.

С начала апреля спецрейсами в Петербург вернулось уже около 3 000 петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU