2020-06-07T14:06:27+03:00
Происшествия

На Васильевском острове – блэкаут из-за пожара на подстанции

В зону отключения попали 75 домов
Анна ПОСЛЯНОВА
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. Свет должен вернуться в дома района-острова с минуты на минуту. Свет должен вернуться в дома района-острова с минуты на минутуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В воскресный полдень, 7 июня, Васильевский остров остался без света. На улицах погасли светофоры. Жители подметили и перебои с мобильным интернетом. Причина не в простых неполадках на электрооборудования, а в целом пожаре. Он произошел на подстанции, которая питает электричеством Васильевский.

– В 12:08 мы получили сообщение о пожаре на улице Калинина, 55, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Загорелся трансформатор в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная».

Пламя охватило три квадратных метра помещения подстанции. Открытое горение уже ликвидировали.

В зону отключения попали 75 домов Васильевского острова.

– Защиты сработали на оборудовании 110 киловольт, – сообщили «Комсомолке» в «Ленэнерго». – Бригады компании приступили к восстановительным работам сразу после поступления сигнала об отключении. Причиной стало технологическое нарушение с возгоранием на оборудовании, которое нам не принадлежит.

На данный момент абонентов переключают на резервную схему электроснабжения. Свет должен вернуться в дома района-острова с минуты на минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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