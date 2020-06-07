На Васильевском острове – блэкаут из-за пожара на подстанции
В воскресный полдень, 7 июня, Васильевский остров остался без света. На улицах погасли светофоры. Жители подметили и перебои с мобильным интернетом. Причина не в простых неполадках на электрооборудования, а в целом пожаре. Он произошел на подстанции, которая питает электричеством Васильевский.
– В 12:08 мы получили сообщение о пожаре на улице Калинина, 55, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Загорелся трансформатор в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная».
Пламя охватило три квадратных метра помещения подстанции. Открытое горение уже ликвидировали.
В зону отключения попали 75 домов Васильевского острова.
– Защиты сработали на оборудовании 110 киловольт, – сообщили «Комсомолке» в «Ленэнерго». – Бригады компании приступили к восстановительным работам сразу после поступления сигнала об отключении. Причиной стало технологическое нарушение с возгоранием на оборудовании, которое нам не принадлежит.
На данный момент абонентов переключают на резервную схему электроснабжения. Свет должен вернуться в дома района-острова с минуты на минуту.
ИСТОЧНИК KP.RU