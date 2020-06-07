«Продавец респираторов» отобрал у покупателя полмиллиона рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Люди, наживающиеся на пандемии, уже не чураются откровенного криминала. Днем в субботу, 6 июня, 23-летний петербуржец и его 26-летний товарищ, студент магистратуры одного из вузов города, назначили встречу с грабителями, хотя собирались купить оптом респираторы.

Объявление о продаже респираторов молодые люди увидели в мессенджере «Телеграм». Средства индивидуальной защиты по дешевке предлагал некий «Евгений». Встречу назначили на Республиканской улице. С собой покупатели взяли 510 000 рублей.

На месте встречи начинающих предпринимателей поджидал мужчина славянской внешности в трехслойной защитной маске и костюме «Адидас».

– После того, как 26-летний покупатель вышел из машины, «продавец» попросил его показать деньги и, нанеся ему удары в область головы, похитил их и скрылся, – сообщают у ГУ МВД по Петербургу.

Напарник студента тут же позвонил в «112». Камеры наблюдения и собака по кличке Атака помогли выйти на след «Евгения» и его сообщника. На молодых людей завели уголовное дело, каждому грозит по семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU