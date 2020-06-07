Самому молодому петербуржцу, погибшему от коронавируса за сутки, было 29 лет

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:48:14+03:00

Шесть случаев включили в статистику на основе заключений комиссии, остальные 25 – на основе медицинских свидетельств Фото: Артем КИЛЬКИН

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Подробности о 31 петербуржце, у которого за минувшие сутки диагностировали смерть от коронавируса, сообщили в городском Комитете по здравоохранению. В горькую статистику попали те, кто скончался в мае и июне.

– Среди 31 умершего – 20 мужчин в возрасте от 29 до 93 лет и 11 женщин в возрасте от 68 до 93 лет, – поясняют в ведомстве. – Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – сахарный диабет, атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких.

Шесть случаев включили в ежедневную статистику на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов. Остальные 25 попали в скорбное число по новой методике учета погибших от вируса – на основе медицинских свидетельств о смерти: у этих людей коронавирусная инфекция указана основным диагнозом, но комиссией еще не подтверждена.

– Если по умершему, который попал сегодня в оперативный отчет, в последующем комиссией по анализу летальных исходов не будет подтвержден диагноз Covid-19 в качестве основной причины смерти, из итоговой статистики такой случай будет исключен, – поясняют в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU