7 Июнь 2020 2020-06-07T15:30:49+03:00

«Шевроле» купили накануне. В пути женщину сопровождал ее супруг, который ехал впереди на своем автомобиле. Фото: vk.com/spb_today

Женщина вместе с мужем гнала автомобиль из Петербурга по трассе «Скандинавия» [видео]

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Трагедия на «Скандинавия»: вечером 6 июня на 89 километре «трассы смерти» произошла страшная авария.

– Столкнулись два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении: «Шевроле Спарк» под управлением 30-летней женщины и «БМВ Х6» под управлением 23-летней женщины, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Водитель «Шевроле» получила травмы, несовместимые с жизнью.

За рулем «Шевроле» была жительница Выборга Анна.

– Она только купила «Спарк» в Петербурге и гнала его в Выборг, – сообщает знакомый погибшей Антон. – Соболезнования маме, отцу, мужу и четырехлетнему сынишке...

«Шевроле» с рук купили накануне аварии, 5 июня. В пути Анну, по словам знакомых, сопровождал ее супруг, который ехал впереди на своем автомобиле.

– Я ехала сразу за «БМВ», – рассказывает в сети автомобилистка Мария. – «Спарк» вылетела из-за грузовика со встречки. Вариантов уйти от столкновения не было... Я еле оттормозилась, чтобы третьим участником не стать. Причем секунд за 20 до аварии я пропустила «БМВ», они даже спасибо сказали...

Молодая хозяйка «БМВ» и ее 23-летняя пассажирка госпитализированы в ЦРБ Выборга в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783594" frameborder="0"></iframe> Жительница Выборга погибла в аварии в первый день за рулем личного авто.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU