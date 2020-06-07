Военные каждый день проходят строем 7,5 километра, чтобы подготовиться к Параду Победы

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:53:56+03:00

Все ради того, чтобы пройти чеканным шагом 300 метров по Дворцовой площади. Фото: ЗВО

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В Параде Победы 24 июня будут участвовать 4 800 военных и полсотни единиц военной техники: танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», ракетные комплексы «Искандер-М». До марша на Дворцовой остаются считанные недели, а потому подготовка идет почти без перерыва.

– Ежедневно военнослужащие проходят строевым шагом более 7,5 километра для участия в Параде Победы в Петербурге, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа. – Каждый день на совершенствование строевых навыков в составе парадных расчетов отводится четыре-пять часов. Занятия проходят утром и после обеда. Военнослужащие оттачивают навыки в движении строевым шагом, выдерживании установленных интервалов и дистанций, равнения в строю на месте и в движении.

Чтобы детально проработать шаг, маршируют в одну или в две шеренги, в составе половины или полного парадного расчета. Все ради того, чтобы через две с половиной недели суметь пройти чеканным шагом 300 метров по Дворцовой площади.

Дабы сохранить здоровье, военные тренируются в перчатках и масках. До и после тренировок плац обрабатывают специальным составом.

ИСТОЧНИК KP.RU