Праздник Святой Троицы в Петербурге отметили службами в храмах и заплывами в прудах

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:41:06+03:00

По требованиям Роспотребнадзора, на каждого молящегося в храме должно приходиться хотя бы четыре квадратных метра пространства Фото: Роман ЛЯЛИН

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Сегодня православные отмечают праздник Святой Троицы (Пятидесятницы). Торжественные литургии утром прошли во всех храмах. А так как с 5 июня допуск прихожан в них разрешен, на службы потянулись сотни верующих.

Службу под открытым небом провели в парке ИнтернационалистовФото: Николай КОЗИН

По требованиям Роспотребнадзора, на каждого молящегося в храме должно приходиться хотя бы четыре квадратных метра пространства. Если на службу пришло слишком много верующих, их можно разместить на территории храма. Проводить всю литургию на свежем воздухе не возбраняется.

Масштабная служба прошла и в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на ПискаревскомФото: Роман ЛЯЛИН

Подобную службу под открытым небом провели в парке Интернационалистов у храма Георгия Победоносца. Примечательно, что, пока одни посетители парка молились, другие плескались в прудах: купальный сезон здесь открыли еще в середине мая, и сегодня, в теплый воскресный день, все лужайки были усыпаны отдыхающими.

Пока одни посетители парка молились, другие плескались в прудахФото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Масштабная служба прошла и в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском. Храм не мог вместить всех желающих, а потому около сотни верующих молились во дворе.

Главную праздничную службу митрополит Варсонофий провел в храме Тихвинской иконы Божией Матери резиденции петербургских митрополитов на Каменном острове.

ИСТОЧНИК KP.RU