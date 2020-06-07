2020-06-07T17:11:52+03:00
Общество

«Цементный» цвет воды в Нижнем Буферном пруду напугал горожан

Причиной помутнения стала очистка водоема от ила и мусора
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Работы по очистке пруда продлятся около недели. Фото: vk.com/spb_todayРаботы по очистке пруда продлятся около недели. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Вода Нижнего Буферного пруда, что у Планерной улицы, окрасилась в «цвет цемента» и сильно напугала петербуржцев. Некоторые горожане смекнули, что причина «экологической катастрофы» – в работах на месте будущей развязки ЗСД с Шуваловским проспектом.

На деле причиной помутнения стали очистительные работы, на которые еще в прошлом году из бюджета выделили 150 миллионов рублей.

– Пригнали три экскаватора, поставили на плавучие платформы и стали черпать со дна, – делится в сети местная жительница Ольга. – По берегу вырубают заросли.

Оседать поднявшийся со дна осадок может до конца месяца. Фото: vk.com/spb_today

Оседать поднявшийся со дна осадок может до конца месяца. Фото: vk.com/spb_today

Кто-то из местных заметил, что «рыба просто в шоке: вдоль всего берега вылезает прямо наружу, как будто бежит от чего-то».

– Выгребают глину со дна и вывозят ее «КамАЗами». Бизнес такой, видимо, – считает очевидица Елена. – Я уже сомневаюсь, что вода станет нормальной. Скоро берега начнут обрушиваться!

Но в Смольном говорят, что беспокоиться не стоит. Берега не рухнут хотя бы потому, что их планируют укрепить как раз в рамках очистительных работ. Собираются и восстановить растительность.

– Помутнение воды при очистительных работа – процесс естественный: это не значит, что кто-то что-то слил в водоем, – объясняют в Комитете по природопользованию Петербурга. – Работы продлятся около недели. А оседать поднявшийся со дна осадок может до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В доме на Невском старушка, забывшая ключи, третий день не может попасть в квартиру
Проезд по тоннелю дамбы будут ограничивать две недели подряд
Атлант, держащий балкон дома на проспекте Чернышевского, надорвал спину
Авария такси с «Феррари» остановила проезд по Введенской улице
«Цементный» цвет воды в Нижнем Буферном пруду напугал горожан
Праздник Святой Троицы в Петербурге отметили службами в храмах и заплывами в прудах
Военные каждый день проходят строем 7,5 километра, чтобы подготовиться к Параду Победы
Жительница Выборга погибла в аварии в первый день за рулем личного авто
Самому молодому петербуржцу, погибшему от коронавируса за сутки, было 29 лет
«Продавец респираторов» отобрал у покупателя полмиллиона рублей
На Васильевском острове – блэкаут из-за пожара на подстанции
Самолет из Узбекистана вернет домой 33 петербуржца
Нелегалка разыграла похищение, чтобы выманить деньги у любимого
В карнизе церкви святой Екатерины нашли старинные документы
За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 850 человек
Число заболевших коронавирусом в Карелии на 7 июня 2020 года выросло на 19 человек
Погода в Петербурге в воскресенье, 7 июня: небольшие дожди и рекордное тепло
Самого наглого кота из Санкт-Петербурга приютили и окружили заботой
Ловелас «развел» петербурженку на полмиллиона, представившись русским Джеймсом Бондом
Названы новые победители гранта от онколога Андрея Павленко, умершего от рака
Голливуд отдыхает: «Ауди» прокатилась на боку около сотни метров на Московском проспекте
Петербургский студент напишет музыку к американскому сериалу на Netflix
Смольный выделил 64 млн рублей на покупку техники для МЧС
Радужные пятна окутали устье реки Смоленки
Сбежал, чтобы поставить свечку за здоровье: Мужчину, выстрелившего в лицо студенту СПбГУ, посадили в СИЗО
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: людей гораздо меньше, чем в будни
Рекордно длинная пробка на КАД образовалась в субботу 6 июня
Милота дня: Нерпенок, спасенный из Ладоги, сосет лапку, скучая по матери