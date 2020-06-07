«Цементный» цвет воды в Нижнем Буферном пруду напугал горожан

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:11:52+03:00

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Вода Нижнего Буферного пруда, что у Планерной улицы, окрасилась в «цвет цемента» и сильно напугала петербуржцев. Некоторые горожане смекнули, что причина «экологической катастрофы» – в работах на месте будущей развязки ЗСД с Шуваловским проспектом.

На деле причиной помутнения стали очистительные работы, на которые еще в прошлом году из бюджета выделили 150 миллионов рублей.

– Пригнали три экскаватора, поставили на плавучие платформы и стали черпать со дна, – делится в сети местная жительница Ольга. – По берегу вырубают заросли.

Оседать поднявшийся со дна осадок может до конца месяца. Фото: vk.com/spb_today

Кто-то из местных заметил, что «рыба просто в шоке: вдоль всего берега вылезает прямо наружу, как будто бежит от чего-то».

– Выгребают глину со дна и вывозят ее «КамАЗами». Бизнес такой, видимо, – считает очевидица Елена. – Я уже сомневаюсь, что вода станет нормальной. Скоро берега начнут обрушиваться!

Но в Смольном говорят, что беспокоиться не стоит. Берега не рухнут хотя бы потому, что их планируют укрепить как раз в рамках очистительных работ. Собираются и восстановить растительность.

– Помутнение воды при очистительных работа – процесс естественный: это не значит, что кто-то что-то слил в водоем, – объясняют в Комитете по природопользованию Петербурга. – Работы продлятся около недели. А оседать поднявшийся со дна осадок может до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU