Атлант, держащий балкон дома на проспекте Чернышевского, надорвал спину

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:51:51+03:00

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Не успели с дома на Кирочной снять последние обвалившиеся балконы, как на соседней улице в историческом центре Петербурга натиска балконов не выдержали атланты. Скульптуры украшают фасад дома на углу проспекта Чернышевского и улицы Чайковского – доходного дома Вейнера.

Жилое здание – региональный памятник. Дом был построен в 1892 году для Петра Вейнер-старшего – отца искусствоведа, издателя, директора Музея старого Петербурга Петра Вейнера. Некоторые балконы прекрасного фасада поддерживают атланты. Спину надорвал тот, что украшает фасад со стороны проспекта прямо над аркой.

– Предварительно произошло отхождение атлантов от конструкций балкона и фасада, – сообщают в Администрации Центрального района Петербурга. – Это могло быть вызвано ремонтом в одной из квартир: владельцы решили отдолбить на балконе стяжку.

Капремонт фасада дома-памятника был запланирован на 2018-2020 годы. Фото: КГИОП

Трещина изуродовала скульптуру еще 4 июня, а 5 на месте, по согласованию с Комитетом по охране памятников, провели первые манипуляции: атланта и его напарника обернули штукатурной сеткой.

Капремонт фасада дома-памятника был запланирован на 2018-2020 годы, но, судя по документации регионального Фонда капремонта, пока не начинался, более того, не подготовлена и проектная документация. Есть ли вина жителей дома в том, что атлант треснул, и был ли ремонт в соседней квартире вообще, покажет обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU