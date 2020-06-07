Проезд по тоннелю дамбы будут ограничивать две недели подряд

7 Июнь 2020 2020-06-07T19:18:16+03:00

Виной тому – техническое обслуживание стороны, по которой проходит внешнее кольцо КАД

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Автомобильный тоннель дамбы Петербурга уходит на ТО. Техническое обслуживание будут проводить в финской стороне транспортного отсека, по которому проходит внешнее кольцо КАД.

– На финской стороне тоннеля вводятся ограничения движения транспорта, – предупреждают в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Ограничения грядут уже завтра, 8 июня. Сначала проезд по внешней стороне тоннеля ограничат на четыре дня с понедельника по четверг, до 12 июня. А затем ограничения введут вновь, но уже на пять дней, с понедельника, 15 июня, и до субботы, 20 июня.

Дирекция Комплекса защитных сооружений просит автомобилистов, проезжающих тоннель под судопропускным сооружением С-1, быть крайне внимательными в предстоящие две недели. Об изменениях водителей будут информировать табло, дорожная разметка, знаки и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU