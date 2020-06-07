2020-06-07T20:31:19+03:00
Происшествия

В Петербурге вспыхнул один из крупнейших хлебозаводов Северо-Запада

На производстве загорелась конвейерная лента
Анна ПОСЛЯНОВА
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Жители района заметили дым, поднимающийся из-под крыши здания. Фото: vk.com/spb_todayЖители района заметили дым, поднимающийся из-под крыши здания. Фото: vk.com/spb_today
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Пожар на хлебозаводе взбудоражил улицу Маршала Тухачевского в воскресенье, 7 июня, около семи часов вечера. В доме №24, в цехах компании «Охтинское» – одной из крупнейшей по производству хлебобулочных изделий в Петербурге и Северо-Западе, – загорелось оборудование.

– В четырехэтажном здании размерами 20 на 80 метров загорелась конвейерная лента в помещении на четвертом этаже, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 100 человек. Фото: vk.com/spb_today

Из здания эвакуировали 100 человек. Фото: vk.com/spb_today

Жители района заметили дым, поднимающийся из-под крыши здания. В тот же момент к хлебозаводу подъехали два пожарных расчета. Красные машины с мигалками въехали во двор предприятия, и спасатели принялись за работу.

– Из здания предприятия было эвакуировано более 100 человек, – добавляют в ГУ МЧС по Петербургу. – Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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