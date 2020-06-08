До + 29 и грозы: Прогноз погода в Санкт-Петербурге на 8 июня

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:45:52+03:00

8 июня в Петербурге будет очень жарко. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Настоящая летняя жара, до +29 градусов, накроет Санкт-Петербург в наступивший понедельник. После холодной весны, когда температура недобирала почти половину до климатической нормы, природа, видимо, решила вернуть должок и порадовать горожан настоящим теплом. Правда по-петербуржски – с осадками.

- 8 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, днем местами гроза. Ветер южный и юго-восточный, слабый. При грозах порывы до сильного. Температура воздуха составит +27…+29 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает городской гидрометцентр.

Единственной возможностью спастись от жары тем, кто плохо ее переносит, будет пойти к воде. На побережье Финского залива температура не превысит +25 градусов. А с учетом холодной воды, будет не так жарко. Однако в грозу этого делать не стоит – лучше побыть дома, как отмечает МЧС.

Тепло в Петербурге уже с раннего утра. По состоянию на 7:45 термометры показывают +20 градусов. Дует слабый восточный ветер, Давление – 759 мм ртутного столба, влажность – 62%.

ИСТОЧНИК KP.RU