Губернатор Ленобласти поздравил соцработников с профессиональным праздником

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:36:12+03:00

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Губернатор Ленинградской области поздравил всех соцработников региона с профессиональным праздником. 8 июня в России отмечают день, который так и называется - День социального работника. И если в другое время труд этих людей заметен не всем, то сейчас, во время коронавируса, он стал виден каждому.

- Именно вы ближе всего к людям, которые нуждаются в помощи — пожилым, инвалидам, ветеранам войны и труда, детям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Зачастую, вы заменяете им родных и близких, окружая заботой и вниманием, - говорится в обращении Александра Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ленинградской области.

Глава региона поблагодарил людей этой важной профессии за преданность делу, сердечность, терпение и отзывчивость. А также пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

- Чтобы каждый житель региона, чувствовал поддержку государства, знал, что он не один, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU