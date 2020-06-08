Йорк по кличке Хруст потерялся «у гаражей» в Санкт-Петербурге

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:55:52+03:00

Пользователи соцсетей уже гадают, где именно находятся искомые гаражи

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Странное объявление появилось утром 8 июня в одной из петербургских групп в социальных сетях. Опубликовавшие его горожане попросили помощи в поисках маленькой потерявшейся собачки – йоркширского терьера, или Йорка, как называют их кратко. Правда объявление вызвало кучу вопросов, ведь адрес был указан «у гаражей», а песика зовут…Хруст.

- Потерялся пес! Возле гаражей за 11 домом, отзывается на кличку Хруст особые приметы: голубой ошейник, - говорится в объявлении в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что обеспокоенные пропажей хозяева не написали не только улицу, где расположен «11-й дом», но даже район, пользователи соцсетей тут же начали задавать наводящие вопросы и откровенно юморить.

- За 11 домом где?

- Ну что не понятного то, а? Все знают этот дом, и вот прямо за ним и потерялся!

- Стыдно должно быть за такие вопросы!

- На всякий случай уточняю, вдруг кто что не понял.

- За гаражами!

- К черту подробности! Город какой!?

К сожалению, точный адрес, где пропал Хрустик так и остался неизвестным. Также, как и его судьба. Редакция «Комсомолки» искренне надеется, что песик нашел своих хозяев.

Хозяева разместили объявление о пропаже в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp#

ИСТОЧНИК KP.RU