Из-за жары подростки плавали в фонтане Любашинского сада

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:20:27+03:00

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Пришедшее в Петербург календарное и температурное лето, погнало горожан на природу. Правда в условиях запретов и ограничений это оказалось непростым делом. Так, чтобы хоть немного остудиться, в Любашинском саду дети открыли купальный сезон прямо в фонтане.

- Наступило тепло и подростков неудержимо потянуло в фонтаны. В Любашинском саду на Замшиной улице, - пишут очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Пользователи соцсетей усомнились в чистоте воды, впрочем, многие были на стороне подростков. Впрочем, не только дети, которым сейчас практически некуда пойти, пытались устроить свой досуг в выходные.

Так, несмотря на закрытые ворота и высокий забор, парк 300-летия Санкт-Петербурга был полон народа. Отдыхающие заняли весь пляж – особо «горячие» полезли в воду. На газонах мирно загорали сотни человек. Некоторые играли с детьми, другие гуляли по дорожкам или катались на велосипедах и самокатах.

На берегу Финского залива проходили традиционные фотосессии. Скученности при этом не было и места хватало на всех. А учитывая, что синоптики обещают до 29 градусов тепла, меньше людей в закрытых парках не станет.

В парке 300-летия было полно народа.Фото: Петр КИБЕР

ИСТОЧНИК KP.RU