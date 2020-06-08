Более 12 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года
В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного от понедельника, 8 июня 2020 года, еще 12175 человек были обследованы на COVID-19. Все результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.
- На данный момент под медицинским наблюдением находится 4368 человек. Из них 226 - в обсерваторе, 845 - на самоизоляции, 3297 – после контакта с зараженными, - рассказали в администрации города.
Продолжают поступать вопросы от жителей Петербурга по номеру 22 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За последние сутки горожане обратились 579 раз.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 265 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 31 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 96 обращений, в полицию - 49. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU