2020-06-08T10:11:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 12 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года

Под медицинским наблюдением находятся более 4,3 тысяч петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 12 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки в ПетербургеЕще 12 тысяч человек сдали тест на коронавирус за сутки в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного от понедельника, 8 июня 2020 года, еще 12175 человек были обследованы на COVID-19. Все результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- На данный момент под медицинским наблюдением находится 4368 человек. Из них 226 - в обсерваторе, 845 - на самоизоляции, 3297 – после контакта с зараженными, - рассказали в администрации города.

Продолжают поступать вопросы от жителей Петербурга по номеру 22 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За последние сутки горожане обратились 579 раз.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 265 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 31 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 96 обращений, в полицию - 49. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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