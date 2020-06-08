Коронавирус в Карелии, последние новости на 8 июня 2020 года

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:20:10+03:00

Еще 23 человека заразились коронавирусом в Карелии на 8 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 8 июня 2020 года

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Продолжает развиваться ситуация с коронавирусом в Карелии. Последние новости на 8 июня 2020 года следующие - еще 23 человека заразились. В администрации республика отмечают, что вирус начал расползаться по дачным кооперативам.

- Еще 23 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске -8 человек, в Кондопожском районе – 5 человек (Лучевое, СНТ "Мастерок" – 3, деревня Линдозеро -1, Кондопога – 1), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа), в Сегеже – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тахтасово), в Беломорске – 2 человека, в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Найстенъярви) и еще 4 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Карелии.

Выздоровели в Карелии еще двое - в Беломорском районе и Петрозаводске. Всего с начала пандемии уже заразились 656 местных жителей, выздоровели 246 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU